Si sono dimenticati anche gli indennizzi per le famiglie dei medici morti per Covid sul lavoro

Dopo la bocciatura in Senato del sub-emendamento che prevedeva ristori per le famiglie dei medici morti durante la pandemia, “serve una ampia discussione, parlo da medico, serve una più ampia rivalutazione della cosa. Vedrete che ci sarà. Il mio impegno sarà massimo per questo, come è sempre stato per tutto il personale sanitario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Speranza ha sottolineato in maniera chiara come ci siano stati troppi tagli e sotto finanziamento. Ora finalmente – ha aggiunto – abbiamo posto fine alla stagione dei tagli e sarà più facile anche andare incontro alle esigenze del personale. Dobbiamo contrastare quella che è la fuga e non intendo solo chi si laurea e va via, o chi si specializza, ma anche la fuga del personale sanitario già in servizio”.