7 alla direzione de lindipendenzanuova. 18mila articoli per Grande Nord. Senza agenzie né collaboratori: un miracolo o cosa?

di Stefania Piazzo – Oggi compio sette anni alla direzione del quotidiano lindipendenzanuova e otto anni di scrittura ininterrotta per l’editore che è anche presidente di Grande Nord, partito che vedo utilizza integralmente i contenuti che produco quotidianamente, in attesa di produrre motu proprio testi originali. Di certo presto arriveranno, ne sono certa, dalla classe dirigente, abbondanti e copiosi contributi di riflessione e analisi politica da inserire nel sito del partito, Grandenord.it, provvisoriamente alimentato dagli articoli tratti da lindipendenzanuova. Lo ringrazio per la fiducia, sono veramente lusingata che il giornale rappresenti un veicolo di contenuti a cui attinge il suo movimento, oltre che link di altre testate ripresi sulle pagine social ovviamente. Ringrazio i lettori che ci seguono tutti i giorni.

SCHEDA QUOTIDIANO PRODUZIONE STEFANIA PIAZZO-COSA FACCIAMO:

7 ANNI: 18MILA ARTICOLI

AGENZIE: NO

COLLABORATORI: NO

RACCOLTA PUBBLICITARIA: NO

USO ARTICOLI: ATTIVITA’ POLITICA INDIPENDENZA LOMBARDA PRIMA E GRANDE NORD POI

CONTENUTO SITO GRANDE NORD: RIEMPITO INTERAMENTE DAI PEZZI DI INDIPENDENZANUOVA

SOCIAL GRANDE NORD: CONTENUTI INTERAMENTE PRESI DA INDIPENDENZANUOVA