Senzasconti, Rossati, Rigano e Olivieri ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 341 data. Martedì 8 giugno in studio con Roberto Bernardelli ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22.30 alle 23,30 telefono: 02 32 00 46 240.

Massimo ROSSATI

Massimo Rossati, è nato a Bergamo, ha 45 anni ed è laureato in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano.

È libero professionista nel campo dell’urbanistica e della valutazione ambientale e consulente di Regione Lombardia.

È Segretario della Lega di Monza da giugno 2018.

“Sono molto attento – dice – alle tematiche ambientali con un approccio non radicale o talebano, ma di ambientalismo ragionevole e sostenibile”.

Max RIGANO

Giornalista professionista, Rigano ha un lungo percorso a Telepadania con la Lega Nord di Umberto Bossi.

Ha lavorato in RAI nella produzione di contenuti per la trasmissione Robin Hood per due stagioni 2005/2006 e 2006/2007.

È stato anche capo ufficio stampa dell’Assessorato alla Cultura in Regione Lombardia.

Attualmente è free lance e lavora soprattutto con i social: ha una sua pagina ufficiale su Facebook, Max Rigano News.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, è Odontoiatra ed è cofondatore di “Sirio CSF, cooperativa al servizio di minori e famiglie in difficoltà” ed è vicepresidente di “Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus”, associazione “per il sostegno del diritto allo studio e la lotta contro ogni tipo di discriminazione”. È membro del Comitato “Copi-Amo Taiwan” e presidente di “Generazione Lombardia-Non Expedit”, organizzazione di volontariato per la valorizzazione e la promozione della cultura lombarda. Olivieri, “prestato alla politica”, è responsabile dell’Area Ovest della Città Metropolitana di Milano per il movimento Grande Nord.