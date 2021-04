Senzasconti, Rizzi, Reho e Volpini ad Antenna 3

Senzasconti, puntata 328. Lunedì 26 aprile 2021 dalle 22 alle 23 in diretta Roberto Bernardelli su Antenna 3 ha tre ospiti. Per intervenire, telefono: 02 32 00 46 240.

Daniela REHO

Daniela Reho è avvocato, dipendente pubblico ed è esperta di formazione professionale.

In passato è stata Consigliera di Zona con il sindaco Letizia Moratti. È Presidente di Motore Metropolitano, associazione di volontariato che “ha come scopo la tutela dei cittadini”. L’Associazione aiuta anche altri soggetti che lavorano nel Terzo Settore nel disbrigo di pratiche legali e nella raccolta fondi per particolari iniziative. Attualmente Reho è Segretario Vicario Città Metropolitana per l’UDC, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.

Raffaele VOLPINI

Raffaele Volpini, 46 anni, è nato a Crema. È Presidente di Conflavoro Pmi Milano e coordinatore di Conflavoro Pmi Lombardia. Ha una grande attenzione per il mondo legato al Terzo Settore e tutto ciò che riguarda l’ambito sociale.Da sempre è appassionato di sport: “pratico – spiega – tutt’ora il calcio!”.