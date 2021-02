Senzasconti, Rizzi, Fusco e Usuelli ad Antenna 3 con Bernardelli

SENZA SCONTI, puntata 305. Martedì 2 Febbraio 2021 in studio con Roberto Bernardelli dalle 22,30 alle 23,30 ci sono Fusco, Rizzi e Usuelli. Per chiamare in studio in diretta: 02 32 00 46 240.

Luca Sebastiano FUSCO

Dottore Commercialista, Fusco inizia ad occuparsi stabilmente di Diritto Fallimentare nel 1990 come praticante di un importante studio milanese. Nel 1996 apre il proprio studio in Bergamo ed inizia a collaborare in via autonoma con il Tribunale di Bergamo, acquisendo incarichi quale curatore fallimentare e consulente tecnico del Giudice. Oggi opera ormai nella maggior parte del territorio nazionale.

È presidente di Noi Denunceremo, Associazione che rappresenta 70.000 famiglie della Bergamasca colpite da Covid-19.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.

Michele Andrea Alfredo USUELLI

Usuelli è Medico Neonatologo della Terapia Neonatale della Mangiagalli di Milano. Ha all’attivo diversi anni di esperienza di gestione e lavoro ospedaliero in paesi in via di sviluppo tra cui Afghanistan, Sierra Leone e Cambogia.È tornato recentemente dalla Calabria, dove ha lavorato per un mese in un reparto Covid. Attualmente è consigliere regionale per +Europa, Radicali. In Regione “si dedica a tempo pieno alla Sanità Lombarda”.