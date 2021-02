Senzasconti, Reho e Redolfi ad Antenna 3 con Bernardelli

SENZA SCONTI, puntata 304 quella di lunedì 1 febbraio 2021. In studio ad Antenna 3 con roberto Bernardelli Daniela Reho e Davide Redolfi. Per intervenire in diretta dalle 22 alle 23 il telefono è 02 32 00 46 240

Daniela REHO

Daniela Reho è avvocato, dipendente pubblico ed è esperta di formazione professionale.

In passato è stata Consigliera di Zona con il sindaco Letizia Moratti. È Presidente di Motore Metropolitano, associazione di volontariato che “ha come scopo la tutela dei cittadini”. L’Associazione aiuta anche altri soggetti che lavorano nel Terzo Settore nel disbrigo di pratiche legali e nella raccolta fondi per particolari iniziative. Attualmente Reho è Segretario Vicario Città Metropolitana per l’UDC, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo. Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Bergamo e Segretario Vicario per la Lombardia.