Senzasconti, Redolfi e Rossatti ad Antenna 3

Siamo alla puntata 255 per Senzasconti. Questa sera con Roberto Bernardelli negli studi di Antenna 3 ci sono Davide Redolfi e Massimo Rossatti. Per chiamare in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo. Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.



Massimo ROSSATI

Massimo Rossati, è nato a Bergamo ed è laureato in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano. È libero professionista nel campo dell’urbanistica e della valutazione ambientale e consulente di Regione Lombardia. È Segretario della Lega Nord di Monza da giugno 2018. “Sono molto attento – dice – alle tematiche ambientali con un approccio non radicale o talebano, ma di ambientalismo ragionevole e sostenibile”.