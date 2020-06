Senzasconti, Piccoli (Pd) e Poloni (Grande Nord) ad Antenna 3. Faccia a faccia da Bernardelli

SENZA SCONTI, puntata 253. Martedì in studio con Roberto Bernardelli ci sono Emanuele Piccolini e Marco Poloni. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è:02 32 00 46 240.

Emanuele CORSICO PICCOLINI

Emanuele Corsico Piccolini nella vita professionale è Public Relation Officer per una primaria società di brokeraggio e collabora con la cattedra di Economia Aziendale e di Organizzazione e Controllo delle Imprese all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Nel 2015 è eletto Consigliere Comunale a Vigevano, diventando poi Capogruppo del Partito Democratico.

Nel 2018 è rieletto per la terza volta Consigliere Provinciale ed ha assunto il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale.

Marco POLONI

Marco Poloni è nato a Monza e vive a Cologno Monzese, è sposato e ha tre figli. È amministratore unico di una società immobiliare. Già consigliere comunale della sua Città, oggi è vicesegretario provinciale di Grande Nord e Segretario della “Circoscrizione Martesana” per lo stesso movimento.