Senzasconti, Redolfi e Olivieri ad Antenna3

SENZA SCONTI, nella puntata di lunedì 30 novembre gli ospiti in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli sono Giuseppe Olivieri e Davide Redolfi. Per intervenire in diretta dalle 22 alle 23, telefono 02 32 00 46 240.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, 54 anni, nato a Gorgonzola, ma di origini lunigianesi, è sposato, ha tre figli ed è Odontoiatra. È fedele al motto del filantropo indiano-americano George Abraham: “Non potrei far niente di meglio nella mia vita che essere al servizio di chi ha bisogno”. Nel movimento Grande Nord ricopre il ruolo di responsabile organizzativo Zona Ovest Città Metropolitana di Milano.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo. Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.