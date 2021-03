Senzasconti, Olivieri e Bianchini ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata: 315 data: martedì 9 marzo 2021 dalle 22.30due ospiti in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli. Per intervenire: telefono 02 32 00 46 240.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, 54 anni, è Odontoiatra. È cofondatore di “Sirio CSF”, cooperativa al servizio di minori e famiglie in difficoltà ed è vicepresidente di “Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus”, associazione “per il sostegno del diritto allo studio e la lotta contro ogni tipo di discriminazione”. È presidente di “Generazione Lombardia-Non Expedit”, organizzazione di volontariato per la valorizzazione e la promozione della cultura lombarda. Olivieri, prestato alla politica, è responsabile dell’Area Ovest della Città Metropolitana di Milano per il movimento Grande Nord.

Sergio BIANCHINI

Il Professor Sergio Bianchini è nato a Gavardo (Brescia) nel 1947. Laurea in Fisica Nucleare, dal 1974 ha insegnato matematica nella Scuola Media. Preside dal 1984, ha fondato l’associazione “Per una scuola nostra regionale e federale” e ha tenuto per 8 anni una trasmissione settimanale su Radio Padania Libera. Nel 2015 si è autosospeso dalla trasmissione di radio Padania, molto seguita e apprezzata dal pubblico, “visto il totale disinteresse dei vertici della Lega nei confronti della Scuola.” Opera ancora, “in piena autonomia e libertà da qualunque vincolo politico-ideologico, per l’opera di trasformazione del sistema scolastico italiano.”