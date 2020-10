Senzasconti, Mariani, Olivieri e Usuelli ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata: 272 quella di lunedì 5 ottobre 2020. In studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli dalle 22 alle 23, tre ospiti ai quali poter fare domande telefonando in diretta allo: 02 32 00 46 240.

Alberto MARIANI

Alberto Mariani è nato il 6 febbraio del 1964 a Monza. Ha iniziato a lavorare giovanissimo: oggi è commerciante. Nel 1989 prima tessera da sostenitore della Lega Nord; nel ‘92, nel ‘94 e poi nel ‘98 viene eletto consigliere comunale a Lissone. Nel 2007 entra in Consiglio Comunale a Monza: “Dopo più di trent’anni di militanza – dichiara – ho abbandonato la Lega Nord confluendo nel movimento politico Grande Nord”.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, 53 anni, nato a Gorgonzola, ma di origini lunigianesi, è sposato, ha tre figli ed è Odontoiatra. È fedele al motto del filantropo indiano-americano George Abraham: “Non potrei far niente di meglio nella mia vita che essere al servizio di chi ha bisogno”. Responsabile organizzativo zona Grande Nord, zona Nord Ovest Città Metropolitana di Milano.

Michele Andrea Alfredo USUELLI Medico neonatologo, ha lavorato per sette anni in Terapia Neonatale alla Mangiagalli di Milano e poi in diversi ospedali lombardi: San Paolo, Melloni e Lecco. Attualmente è consigliere regionale per + Europa, Radicali. Ha sette anni di esperienza di gestione e di lavoro ospedaliero in paesi in via di sviluppo tra cui Afghanistan, Sierra Leone, Cambogia ed è stato medico di bordo sulla nave Mediterranea in operazioni di ricerca e soccorso dei migranti. In Regione “si dedica a tempo pieno alla Sanità Lombarda”.