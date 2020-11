Senzasconti, l’attore comico Chiodaroli e il produttore Guastalla ad Antenna3

SENZA SCONTI, puntata 282 quella di lunedì 9 novembre 2020. Ospiti di Roberto Bernardelli Stefano Chiodaroli e Giancarlo Guastalla. Per intervenire in diretta telefono: 02 32 00 46 240.

Stefano CHIODAROLI

Famoso attore e comico, Chiodaroli è diplomato presso la Scuola dell’Arsenale di Milano. Ha esordito come mangiafuoco ed attore di strada. Autore ed interprete di ruoli comici, ha inventato il personaggio del panettiere che gli ha permesso di accedere e mettersi in evidenza nei programmi televisivi Zelig e Colorado. È stato protagonista della sit-com televisiva Belli dentro dove interpretava il ruolo di Mariano, un carcerato manesco e sciocco. Ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche tra cui Gli Angeli del Male, di Michele Placido, e Cado dalle Nubi, con Checco Zalone. E’ stato in cartellone in diversi teatri con gli spettacoli Le Clan des Divorces e Jena Ridens e nel 2018 è stato protagonista della pellicola “Te lo dico pianissimo”, regia di Pasquale Marrazzo.

Giancarlo GUASTALLA

Giancarlo Guastalla è di origine mantovane ma milanese d’adozione. Ha esperienze dirigenziali e creative nel campo della moda, “del benessere” e dell’intrattenimento.

Coltiva da sempre la passione per il Cinema, trasformandola da diversi anni in professione.

Da circa quindici anni è “pendolare” fra l’Italia ed il Nord Africa per ruoli attoriali in produzioni televisive e cinematografiche di grande successo.

È testimonial ed Ambassador del Domum film festival e del Digital Gate Film Festival di Annaba, Algeria.

Con il format per web-TV “In giro con Giancarlo”, ideato con il Domum film Festival d’Algeria, realizza reportages di arte, cultura e cinema.