Senzasconti, in vacanza con i nostri animali. In studio Rizzi e Piazzo ad Antenna 3

Senzasconti, ultima puntata (la 351) prima della pausa estiva, dedicata ai nostri amici animali. In studio con Roberto Bernardelliad Antenna 3 ci sono Monica Rizzi e Stefania Piazzo. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è : 02 32 00 46 240

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.

Stefania PIAZZO

Giornalista professionista, dirige i quotidiani online L’Indipendenza Nuova e La Nuova Padania. Già inviato speciale e poi direttore de La Padania, “ha fatto del federalismo e degli scritti sull’autodeterminazione un punto fermo della sua vita professionale”. Ha una grande passione: i cani, i beagle in particolare. Educatore cinofilo, ha condotto per Nord Channel Tv la trasmissione Lo Zoo. Ha fatto parte della prima task force contro i canili lager e il benessere animale del ministero della Salute. Laureata in Musicologia, diploma di perito agrario allo Stanga di Cremona, ha vissuto, lavorato e studiato in questa città che resta sempre nel suo cuore: le manca tanto il Po.