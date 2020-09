Senzasconti, Garro, Reho e Rizzi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata di martedì 29 settembre dalle 22.30 alle 22,30 con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 Angelo Garro, Daniela Reho e Monica Rizzi. Per intervenire in diretta telefono: 02 32 00 46 240

Angelo GARRO

Angelo Garro ha 81 anni, è infermiere in pensione e partecipa a “Senza Sconti” per raccontare la triste storia di suo figlio Roberto, militare negli Alpini. Roberto è deceduto in Friuli insieme a tre commilitoni per cause, sostiene, “misteriose e mai indagate”. Un veicolo militare che salta in aria e “22 anni di silenzi e misteri…”.

Daniela REHO

Daniela Reho è avvocato, dipendente pubblico ed è esperta di formazione professionale.

In passato è stata Consigliera di Zona con il sindaco Letizia Moratti. È Presidente di Motore Metropolitano, associazione di volontariato che “ponendosi come Osservatorio del benessere, ha come scopo la tutela dei cittadini”. Motore Metropolitano aiuta anche altre associazioni che lavorano nel Terzo Settore nel disbrigo di pratiche legali e nella raccolta fondi per particolari iniziative. Attualmente Reho è Segretario Vicario Città Metropolitana per l’UDC, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.