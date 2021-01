Senzasconti, Fusco e Redolfi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, siamo alla puntata 303. Martedì 26 gennaio 2021 in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono Luca Fusco e Davide Redolfi. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il teleono è 02 32 00 46 240.

Luca Sebastiano FUSCO

Dottore Commercialista, Fusco inizia ad occuparsi stabilmente di Diritto Fallimentare nel 1990 come praticante di un importante studio milanese. Nel 1996 apre il proprio studio in Bergamo ed inizia a collaborare in via autonoma con il Tribunale di Bergamo, acquisendo incarichi quale curatore fallimentare e consulente tecnico del Giudice. Oggi opera ormai nella maggior parte del territorio nazionale.

È presidente di Noi Denunceremo, associazione che rappresenta ventimila famiglie della Bergamasca colpite da Covid.19. L’Associazione si è dotata di un pool di avvocati che ha un rapporto diretto con la Procura della Repubblica di Bergamo: la stessa Procura che ha chiamato a testimoniare il ministro Francesco Speranza, Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e Francesco Zambon, funzionario dell’OMS che ha denunciato il presunto mancato aggiornamento del Piano Pandemico.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo. Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.