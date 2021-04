Senzasconti, Furrer e Poloni ad Antenna 3

Senzasconti, puntata 327, martedì 20 aprile 2021. Dalle 22,30 alle 23,30 in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 due ospiti, Furrer e Poloni. Per intervenire in diretta: 02 320046240.

Andrea Sergio FURRER

Furrer ha 43 anni, è imprenditore dal 2005 con una sua impresa che si occupa di lavori su fune, “applicazioni nano-tech” e formazione in ambito di sicurezza. “Come tutti – dichiara – sono stato particolarmente penalizzato dal lock-down e poco aiutato allo Stato. Siamo in difficoltà a pagare affitto, leasing ecc. e continuano chiederci di pagare anche le tasse. È responsabile del progetto Sicurezza Per Autonomi e Partite Iva.

Marco POLONI

Marco Poloni è nato a Monza e vive a Cologno Monzese, è sposato e ha tre figli. È amministratore unico di una società immobiliare. Già consigliere comunale della sua Città, oggi è vicesegretario provinciale di Grande Nord e Segretario Provinciale Martesana per lo stesso movimento.