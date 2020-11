Senzasconti, Davide Redolfi e il produttore Guastalla ad Antenna3

SENZA SCONTI, puntata 282 quella di lunedì 9 novembre 2020. Ospiti di Roberto Bernardelli sono Davide Redolfi e Giancarlo Guastalla. Per intervenire in diretta telefono: 02 32 00 46 240.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo.

Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.

Giancarlo GUASTALLA

Giancarlo Guastalla è di origine mantovane ma milanese d’adozione. Ha esperienze dirigenziali e creative nel campo della moda, “del benessere” e dell’intrattenimento.

Coltiva da sempre la passione per il Cinema, trasformandola da diversi anni in professione.

Da circa quindici anni è “pendolare” fra l’Italia ed il Nord Africa per ruoli attoriali in produzioni televisive e cinematografiche di grande successo.

È testimonial ed Ambassador del Domum film festival e del Digital Gate Film Festival di Annaba, Algeria.

Con il format per web-TV “In giro con Giancarlo”, ideato con il Domum film Festival d’Algeria, realizza reportages di arte, cultura e cinema.