Senzasconti, Danilo Centrella e Monica Rizzi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 252. In studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono Danilo Centrella e Monica Rizzi. Per intervenire in diretta il numero di telefono è: 02 32 00 46 240.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.

Danilo CENTRELLA

Il dr. Danilo Centrella, è Medico Chirurgo specialista in Urologia ed Andrologia e Direttore della Struttura Complessa di Urologia nel Verbano Cusio Ossola (VCO). Ha Conseguito la Specializzazione in Urologia presso l’Universita’ dell’Insubria di Varese, il Master di II livello in Andrologia Chirurgica e DIG presso l’Universita’ di Trieste e il Master di II livello in Andrologia Chirurgica Ricostruttiva ed Implantologia Protesica presso l’Universita’ la Sapienza di Roma.

La sua esperienza chirurgica nasce dalla chirurgia urologica tradizionale laparotomica (a cielo aperto), e perfezionata nella più moderna chirurgia laparoscopica, endoscopica delle basse ed alte vie urinarie, trattamento laser di patologie benigne e maligne, trattamenti per incontinenza maschile e femminile ed interventi per infertilita’ maschile e patologie andrologiche.

È sindaco del comune di Cocquio Trevisago (Varese), un paese di 4800 abitanti. Eletto a maggioranza con la lista civica di centro destra “insieme per crescere” con il 54% di preferenze dopo un lunga campagna contro la lega nord con cui si è dissociato per incompatibilità di visioni politiche ( in primis il federalismo del territorio ) e che ha ottenuto il 19% di preferenze ed il PD che ha ottenuto il 25% di preferenze.

Rappresentante di diverse assicurazioni scientifiche 3 di volontariato è spostato e padre di due ragazze di 16 e 13 anni.