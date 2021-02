Senzasconti, Centrella, Fusco e Costanzo ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 307. Martedì 9 Febbraio 2021 in studio dalle 22,30 alle 23,30 con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta telefono: 02 32 00 46 240

Danilo CENTRELLA

Centrella è medico chirurgo e direttore della Struttura Complessa di Urologia della Asl VCO (Verbano, Cusio, Ossola).

Dal 2016 è sindaco del comune di Cocquio Trevisago in provincia di Varese, un comune di 4700 abitanti “distintosi nel periodo coronavirus per aver promosso gli esami con screening sierologici.

Attualmente è promotore di una campagna “contro l’elettromagnetismo incontrollato della nostra nazione, promosso dal Governo Conte e supportato da PD e Lega. Ha aderito al movimento Grande Nord.

Luca Sebastiano FUSCO

Dottore Commercialista, Fusco inizia ad occuparsi stabilmente di Diritto Fallimentare nel 1990 come praticante di un importante studio milanese. Nel 1996 apre il proprio studio in Bergamo ed inizia a collaborare in via autonoma con il Tribunale di Bergamo, acquisendo incarichi quale curatore fallimentare e consulente tecnico del Giudice. Oggi opera ormai nella maggior parte del territorio nazionale.

È presidente di Noi Denunceremo, Associazione che rappresenta 70.000 famiglie italiane colpite da Covid-19.

Paolo COSTANZO

Dottore Commercialista e revisore contabile, Costanzo è docente in diversi corsi e seminari. È specializzato in operazioni di finanza straordinaria, processi di quotazione e sistemi di governance. Autore di numerose pubblicazioni in tema di informativa societaria, corporate governance, diritto societario e reddito d’impresa, collabora con quotidiani a diffusione nazionale.

Ha collaborato alla stesura della relazione al disegno di Legge Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale nazionale e ha maturato una significativa esperienza in materia di Legge di Bilancio dello Stato occupandosi di tali temi per la Direzione di +Europa, di cui è Presidente del Gruppo di Milano.