Senzasconti, Centrella e Signorelli ad Antenna 3

SENZA SCONTI, nella puntata di lunedì 23 novembre gli ospiti in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli sono Danillo Centrella e Carlo Signorelli. Per intervenire in diretta dalle 22 alle 23, telefono 02 32 00 46 240.

Danilo CENTRELLA

Centrella è medico chirurgo e direttore della Struttura Complessa di Urologia della Asl VCO (Verbano, Cusio, Ossola).

Dal 2016 è sindaco del comune di Cocquio Trevisago in provincia di Varese, un comune di 4774 abitanti “distintosi nel periodo coronavirus per aver promosso gli esami con screening sierologici.”

Attualmente è portatore di una campagna “contro l’elettromagnetismo incontrollato della nostra nazione, promosso dal governo Conte e Colao e supportato da PD e Lega.” Ha aderito al movimento Grande Nord.

Carlo SIGNORELLI

Signorelli è Professore Ordinario di Igiene all’Università di Parma e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano dove dirige la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Laureato in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, è autore di oltre 1500 pubblicazioni. Coordina diversi progetti di ricerca tra cui H2020 della Commissione UE su aspetti epidemiologici, economici e sociali di COVID-19. E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 di Regione Lombardia.