Senzasconti, Cafaro Masocco lunedì ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 294. Lunedì 21 dicembre 2020 dalle 22.00 alle 23.00 in diretta negli studi di Antenna 3 con Roberto Bernardelli due ospiti per parlare di attualità, politica e questione settentrionale. Per intervenire il telefono è: 02 32 00 46 240

Giovanni CAFARO

Giovanni Cafaro è laureato in Scienze della Comunicazione con Master in SDA Bocconi in Organizzazione Aziendale. È consulente in comunicazione ed è “l’inventore della figura professionale del codista, colui che fa le code per gli altri, lavoro che ha regolarizzato con un contratto collettivo nazionale, per tutti coloro che vogliono intraprendere questa professione.” È presidente del Movimento Disabili Articolo 14, un’associazione nazionale, apolitica e senza scopo di lucro, che lotta da anni per tutelare i diritti dei disabili e dare loro un lavoro dignitoso. Cafaro si candida a Sindaco di Milano con la sua Lista Civica indipendente Movimentiamoci Insieme.

Giorgio MASOCCO

Giorgio Masocco è nato a Cantù (CO), il 13 Febbraio 1958. Ha conseguito il diploma di Geometra e svolge l’attività di Libero Professionista Geometra e Topografo. Il suo motto è “Chi ha tempo non aspetti tempo” (lo ha scritto anche sul biglietto da visita). Ama sentirsi un “uomo libero e per questo viaggia spesso in moto”. È convinto che “l’unica Rivoluzione sarà fatta dai Veneti (perché hanno avuto per più di mille anni una Repubblica Multietnica con il Moro di Venezia), e dai Siciliani (perché non riceveranno più, forse, i soldi del Nord)”. Oggi è Segretario Cittadino di Cantù per Grande Nord.