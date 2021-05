Senzasconti, Buscemi, Pistoia e Servegnini ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata: 33. Martedì 4 maggio in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli dalle 22.30 alle 23,30 tre ospiti. Per intervenire in diretta: 02 32 00 46 240.

Massimo Alfredo Giuseppe Maria BUSCEMI

Volto noto di Quelli che il calcio, Buscemi si definisce “signore della precisione, tassonomico e non nozionistico, è per l’ordine e la metodologia e la classificazione della materia, in questo caso lo spettacolo”.

Giornalista pubblicista, in Televisione da tanti anni, nello spettacolo dal 1975, attore di pellicole famose (“Milano Calibro 9”, “Il terno a letto”, Moglie nuda siciliana”, “Asso”, “Grandi Magazzini”) e tante pubblicità: una tra tutte, il Carosello: “Tutto questo – come ama dire – per la precisione”. Tuttora lavora con il comico Gaspare Formicola.

Cristian PISTOIA

Da oltre venti anni intrattenitore e conduttore, presentatore, speaker live sportivo, vocalist ed inviato televisivo per il programma “Supertennis”, Pistoia è autore del romanzo d’avventura Africa destini al tramonto, edito nel 2011 e distribuito attraverso i canali Feltrinelli e Amazon. Titolare dell’agenzia di eventi e intrattenimento Gattovolpe, ha da poco concluso le riprese (come produttore) della web-serie “Lost in Europe – Vlog Tour” per raccontare una storia ambientata nell’Europa del Covid-19.

Simone SEVERGNINI

Simone Severgnini è laureato in Comunicazione all’Università IULM di Milano. Diplomato attore dopo il quadriennio professionalizzante alla Scuola di Teatro Quelli di Grock, studia anche da musicista e danzatore. Allievo del maestro Eugenio Barba, accanto al lavoro da attore per le più importanti realtà italiane (ASLICO e Teatro Donizzetti per citarne alcune), porta avanti il lavoro da artista indipendente fondando la Compagnia Il Giardino delle Ore a Erba (CO), dove si specializza nel rapporto tra arte e paesaggio.