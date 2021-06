Senzasconti, Boni, Usuelli e Zanello ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 339. Martedì 1° giugno in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Davide BONI

Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali (presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo), oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Michele Andrea Alfredo USUELLI

Usuelli è Medico Neonatologo della Terapia Neonatale della Mangiagalli di Milano. Ha all’attivo diversi anni di esperienza di gestione e lavoro ospedaliero in paesi in via di sviluppo tra cui Afghanistan, Sierra Leone e Cambogia. Per contribuire alla “lotta al Virus”, ha recentemente lavorato per un mese in un reparto Covid in Calabria. Attualmente è consigliere regionale per +Europa, Radicali: “in Regione si dedica a tempo pieno alla Sanità Lombarda”.

Massimo ZANELLO

Una lunga militanza, fin dagli Anni Ottanta, nella Lega Lombarda, Zanello ha ricoperto importanti ruoli istituzionali: è stato presidente della Provincia di Milano, assessore al Turismo e assessore alla Cultura di Regione Lombardia.

Di recente ha affiancato Gianluigi Paragone, giornalista, ex Cinque Stelle, ora Senatore e fondatore di un movimento “dal nome forte”: ItalExit, di cui Zanello è coordinatore regionale nella sua Regione.