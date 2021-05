Senzasconti, Boni, Spampinato e Zanello ad Antenna 3

SENZA SCONTI, siamo alla puntata 333. Martedì 11 maggio in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Davide BONI

Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali (presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo), oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Salvatore SPAMPINATO

Nato a Milano il 10 aprile 1963 , Spampinato è Tributarista con studio in Milano dal 1987. È presidente “Regione Lombardia Ancit”, Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani e “Rappresentante dei Presidenti regionali” all’interno del direttivo nazionale della stessa Associazione. Membro del Consiglio direttivo regionale del Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), è “opinionista” per Ascoduomo in rappresentanza della categoria degli associati Commercianti.

Massimo ZANELLO

Una lunga militanza, fin dagli Anni Ottanta, nella Lega Lombarda, Zanello ha ricoperto importanti ruoli istituzionali: è stato presidente della Provincia di Milano, assessore al Turismo e assesore alla Cultura di Regione Lombardia.

Di recente, ha affiancato Gianluigi Paragone, giornalista, ex Cinque Stelle, ora Senatore e fondatore di un partito “dal nome forte”: Italexit, di cui Zanello è coordinatore regionale nella sua Regione.