SENZA SCONTI, puntata 345. Martedì 22 giugno 2021 in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono 3 ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23.30 telefono: 02 32 00 46 240.

Davide BONI Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali (presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo), oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Marco LAMPERTI

Marco Lamperti è, dal 2012, Consigliere Comunale di Monza per il Partito Democratico.

È inoltre Membro della Segreteria Provinciale di Monza e Brianza e dell’Assemblea Nazionale del PD. Laureato in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, lavora come “key account manager” per un’importante società di energia e gas.

Liberale e già iscritto al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, è appassionato di teatro e cinema.

Alberto MARIANI

Alberto Mariani è nato il 6 febbraio del 1964 a Monza. Ha iniziato a lavorare giovanissimo: oggi è commerciante. Nel 1989 prima tessera da sostenitore della Lega Nord; nel ‘92, nel ‘94 e poi nel ‘98 viene eletto consigliere comunale a Lissone. Nel 2007 entra in Consiglio Comunale a Monza: “Dopo più di trent’anni di militanza – dichiara – ho abbandonato la Lega Nord confluendo nel movimento politico Grande Nord”.