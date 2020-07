Senzasconti, Boni e Sebastiani ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 260 data. Lunedì 13 luglio 2020 in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono Davide Boni ed Eros Sebastiani. Dalle 22,30 alle 23,30 per chiamare in diretta il numero è: 02 32 00 46 240.

Davide BONI

Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali, presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo, oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.

Eros SEBASTIANI

Eros Sebastiani è nato a Mendrisio, Svizzera, il 3-6-1972. È diplomato Elettricista Radio-Tv e Telecomunicazioni: ha dapprima lavorato come tecnico elettronico, in seguito è stato Responsabile Controllo Qualità e Vice Responsabile di Produzione per diverse società svizzere.

Ha svolto anche l’attività di broker assicurativo e finanziario e quella di venditore di apparecchi elettronici al dettaglio.

È stato fondatore e presidente dell’Associazione Frontalieri Ticino, attualmente ne è vice presidente.