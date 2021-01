Senzasconti, Bernardelli intervistato da giornalista Piazzo

SENZA SCONTI, puntata 299 quella in onda questa sera dalle 22.30 alle 23.30 ad Antenna 3. Martedì 12 gennaio 2021 Roberto BERNARDELLI, imprenditore e presidente di Grande Nord è intervistato

da Stefania PIAZZO.

Roberto Bernardelli

Imprenditore nel settore socio sanitario e in quello alberghiero, proprietario di un hotel a Firenze, uno a Caserta e due alberghi a Milano, Roberto Bernardelli entra in politica all’inizio degli Anni Ottanta con la Lega di Umberto Bossi. Nel 1987 è tra i fondatori del Partito Pensionati.

Tra gli importanti ruoli istituzionali nella Città di Milano, ricordiamo l’attività di assessore alle Politiche Sociali e quella di assessore ai Servizi Civici, fino alla vice presidenza del Consiglio Comunale, oltre al suo impegno come consigliere comunale per quindici anni.

Nei primi Anni Novanta entra in Parlamento, lista Lega Nord. Nel 2000 è eletto consigliere regionale della Lombardia e fonda la Lega Padana Lombardia.

“Amo profondamente – afferma – la politica”: oggi infatti è presidente del movimento Grande Nord.

Appassionato di cavalli, organizza Fiera Cavalli Verona e Fiera Cavalli Roma.

Ha fondato il canale televisivo Nord Channel TV e conduce, con entusiasmo, un programma televisivo tutto suo su Antenna 3 e Milanow: “Senza Sconti”.