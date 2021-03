Senzasconti, Barbieri e Boni ad Antenna 3

SENZA SCONTI puntata 317. Martedì 16 marzo 2021 dalle 22,30 alle 23,30 in diretta Roberto Bernardelli su Antenna 3 ha due ospiti, Marco Barbieri e Davide Boni. Per intervenire, telefono: 02 32 00 46 240.

Marco BARBIERI

Marco Barbieri è Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza dal settembre 2016. 45 anni, è sposato con Lucia ed è padre di quattro figli: Agnese, Samuele, Cecilia e Giacomo. Barbieri è nato a Vizzolo Predabissi e vive a Melegnano. Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la sua attività in Confcommercio a Lodi nel 2000 ed è stato Segretario Generale della Confcommercio lodigiana dal 2003 al 2008 prima di approdare in Confcommercio a Milano, in corso Venezia, dapprima come responsabile della rete associativa e successivamente delle relazioni istituzionali.

Davide BONI

Boni è Amministratore Unico di una società di servizi. Fedele al motto “da est ad ovest”, dopo aver ricoperto importanti posizioni istituzionali (presidente della Provincia di Mantova, consigliere regionale per la Lega Nord, assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia e Presidente del Consiglio Regionale Lombardo) oggi è “Coordinatore Nazionale Lombardia” del movimento Grande Nord.