Senzasconti, Avellino, Procaccini e Poloni ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 347. Martedì 29 giugno 2021 in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22.30 alle 23.30 il telefono è: 02 32 00 46 240

Thomas AVELLINO

Avellino nel 1999 compra il primo autobus ad uso privato per collegamenti Milano-Riccione a servizio del trasferimento dei ragazzi verso le discoteche della Riviera.

Inizia così, con la qualifica di Tecnico dei Trasporti Pubblici e Privati, la sua attività imprenditoriale che oggi conta circa cinquanta autobus.

Luca PROCACCINI

Luca Procaccini, nato a Napoli, è avvocato con studio in Milano.

Appassionato di politica, è Segretario Amministrativo del Coordinamento Provinciale di Milano per il partito Fratelli d’Italia.

Marco POLONI

Marco Poloni è nato a Monza e vive a Cologno Monzese. È amministratore unico di una società immobiliare. Già consigliere comunale della sua Città, oggi è vicesegretario provinciale di Grande Nord e Segretario Provinciale Martesana per lo stesso movimento.