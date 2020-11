Senzasconti, Avellino, Furrer e contributo video assessore Terzi e ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 280 data. Lunedì 2 novembre 2020 dalle 22 alle 23 in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta telefono: 02 32 00 46 240

Contributo video Claudia Maria TERZI

Assessore alle Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile – Regione Lombardia

Lega Salvini Premier

Thomas AVELLINO

Nato a Milano il 26 Agosto del 1976, dopo tre anni di servizio militare e alcune missioni all’estero, nel 1999 compra il primo autobus ad uso privato per collegamenti Milano-Riccione a servizio del trasferimento dei ragazzi verso le discoteche della Riviera.

Inizia così, con la qualifica di Tecnico dei Trasporti Pubblici e Privati, la sua attività imprenditoriale che oggi conta circa cinquanta autobus.

È responsabile Trasporti Pubblici e Viabilità per il Movimento Grande Nord.

Andrea Sergio FURRER

Furrer ha 43 anni, è imprenditore dal 2005 con una sua impresa si occupa di lavori su fune, “applicazioni nano-tech” e formazione in ambito di sicurezza. Ha avviato anche un progetto molto importante in ambito di sicurezza sul lavoro: “se applicato – afferma – porterebbe un risparmio annuo di 4,5 miliardi di spese pubbliche.” “Come tutti – dichiara – sono stato particolarmente penalizzato dal lock-down e poco aiutato allo Stato. Siamo in difficoltà a pagare affitto, leasing ecc. e continuano chiederci di pagare anche le tasse…”.