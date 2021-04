Senzasconti, Thomas Avellino, e Redolfi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 325 quella di martedì 13 aprile 2021. In studio con Roberto Bernardelli dalle 22.30 alle 23,30 due ospiti. Per intervenire in diretta: 02 32 00 46 240.

Thomas AVELLINO

Nato a Milano il 26 Agosto del 1976, dopo tre anni di servizio militare e alcune missioni all’estero, nel 1999 compra il primo autobus ad uso privato per collegamenti Milano-Riccione a servizio del trasferimento dei ragazzi verso le discoteche della Riviera.

Inizia così, con la qualifica di Tecnico dei Trasporti Pubblici e Privati, la sua attività imprenditoriale che oggi conta circa cinquanta autobus.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo. Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Bergamo e Segretario Vicario per la Lombardia.