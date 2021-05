Senzasconti, Albamonte, Spampinato e Zanello ad Antenna 3

SENZA SCONTI, siamo alla puntata 333. Martedì 11 maggio in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Francisca Carmen ALBAMONTE

“Argentina/ Calabro/ Meneghina e un amore immenso per l’Italia”, Paese d’origine dei suoi genitori, Albamonte dopo un percorso di studio alla Facoltà di Economia di Buenos Aires, decide di raggiungere gli affetti famigliari in Calabria. Dopo pochissimi anni si sposta a Milano. Qui si afferma nella professione, superando l’Esame di Stato di Consulente del Lavoro e aprendo il suo Studio di Elaborazione e consulenza Contabilità Fiscale – Gestione del Personale. Da pochi anni ha allargato il suo Studio accorpandolo a quello del suo Compagno di vita, anch’egli dottore commercialista. Da sempre dedica il suo tempo libero all’associazionismo: dalla difesa del ruolo della donna, al volontariato. Vent’anni di Rotary, oltre dieci anni in Fondazione Aiuto per la ricerca delle malattie rare (responsabile per la città di Milano). È presidente della Storica Sezione Milano della Fidapa BPW Italy. Tra le sue passioni anche la politica ma, ammette, “purtroppo oggi non sento più il coinvolgimento di una volta”…

Salvatore SPAMPINATO

Nato a Milano il 10 aprile 1963 , Spampinato è Tributarista con studio in Milano dal 1987. È presidente “Regione Lombardia Ancit”, Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani e “Rappresentante dei Presidenti regionali” all’interno del direttivo nazionale della stessa Associazione. Membro del Consiglio direttivo regionale del Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), è “opinionista” per Ascoduomo in rappresentanza della categoria degli associati Commercianti.

Massimo ZANELLO

Una lunga militanza, fin dagli Anni Ottanta, nella Lega Lombarda, Zanello ha ricoperto importanti ruoli istituzionali: è stato presidente della Provincia di Milano, assessore al Turismo e assesore alla Cultura di Regione Lombardia.

Di recente, ha affiancato Gianluigi Paragone, giornalista, ex Cinque Stelle, ora Senatore e fondatore di un partito “dal nome forte”: Italexit, di cui Zanello è coordinatore regionale nella sua Regione.