Senzasconti, Alaimo, Di Tolla e Rizzi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 343, martedì 15 giugno con Roberto Bernardelli in studio ad Antenna 3 ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30, telefono 02 32 00 46 240.

Luca DI TOLLA via Skype

Luca Di Tolla è nato a Eboli, sotto il segno dell’Acquario, il 16 febbraio 1977. È un Biologo Nutrizionista e si occupa di dietetica applicata al settore sportivo,lavorando con numerosi atleti della nazionale italiana di nuoto come Filippo Magnini,Gabriele Detti,Sara Franceschi; Elena linari difensore della As. Roma e nazionale di calcio femminile,Paolo Pizzo campione del mondo e italiano di scherma e tanti altri. Ha una laurea in Scienze Biologiche e una in Alimentazione e Nutrizione umana Interfacoltà di Medicina e Chirurgia,dopo le quali ha conseguito diversi master in nutrizione sportiva. Nel curriculum di Luca Di Tolla anche il diploma nazionale di preparatore atletico conseguito presso il Coni di Milano.

Terry ALAIMO

Terry ALAIMO è un’astrologa, professionista delle arti misteriose ed occulte bianche e personaggio televisivo italiano.

Originaria di Viareggio è conosciuta al grande pubblico come una delle più accreditate astrologhe e “l’unica al mondo in grado di predire il futuro attraverso un capello o l’ombelico”.

Le sue doti, messe al servizio delle persone, sono note sia nell’ambiente della parapsicologia, sia in quello televisivo grazie alla sua partecipazione a svariati programmi.

Terry Alaimo ha individuato una dieta slimming, cucita su misura per ciascuno dei dodici segni, per perdere peso senza soffrire (troppo).