Senzasconti, Agostoni, Rizzi e Reho ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 275 quella di martedì 13 Ottobre 2020. In studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono tre ospiti, per interrogarli con domande e opinioni dalle 22.30 alle 23,30 il telefono è 02 32 00 46 240.

Gabriella AGOSTONI

Gabriella Agostoni ha 46 anni e vive a Paderno Dugnano.

È commerciante e si è da poco iscritta all’università: Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Adora leggere, soprattutto i testi storici; la politica è la sua passione più grande. Ama la musica e passare il tempo libero con gli amici; ha sempre giocato a pallavolo “e – dice – quando capita lo faccio ancora”.

Agostoni è Responsabile Organizzativo Nazionale Grande Nord Lombardia.

Daniela REHO

Daniela Reho è avvocato, dipendente pubblico ed è esperta di formazione professionale.

In passato è stata Consigliera di Zona con il sindaco Letizia Moratti. È Presidente di Motore Metropolitano, associazione di volontariato che “ponendosi come Osservatorio del benessere, ha come scopo la tutela dei cittadini”. Motore Metropolitano aiuta anche altre associazioni che lavorano nel Terzo Settore nel disbrigo di pratiche legali e nella raccolta fondi per particolari iniziative. Attualmente Reho è Segretario Vicario Città Metropolitana per l’UDC, Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.