Senzasconti, Agostoni, Olivieri e Rizzi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 336, Lunedì 24 maggio 2021 dalle 22.00 alle 23 in studio con Roberto Bernardelli ci sono tre ospiti. Per intervenire: telefono 02 32 00 46 240

Gabriella AGOSTONI

Gabriella Agostoni vive a Paderno Dugnano, è commerciante e studia all’università: Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Ama la musica, passare il tempo libero con gli amici e giocare a pallavolo. Adora leggere, soprattutto i testi storici. La politica è la sua passione più grande: Agostoni è responsabile organizzativo Nazionale Grande Nord Lombardia.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, 54 anni, è Odontoiatra. È cofondatore di “Sirio CSF”, cooperativa al servizio di minori e famiglie in difficoltà ed è vicepresidente di “Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus”, associazione “per il sostegno del diritto allo studio e la lotta contro ogni tipo di discriminazione”. È membro del Comitato “Copi-Amo Taiwan” e presidente di “Generazione Lombardia-Non Expedit”, organizzazione di volontariato per la valorizzazione e la promozione della cultura lombarda. Olivieri, “prestato alla politica”, è responsabile dell’Area Ovest della Città Metropolitana di Milano per il movimento Grande Nord.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.