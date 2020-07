Senzasconti, ad Antenna 3 Olivieri e De Pasquale

SENZA SCONTI, puntata 258 data. Lunedì 6 luglio in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono Giuseppe Olivieri e Fabrizio De Pasquale. Per intervenire in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, 53 anni, nato a Gorgonzola, ma di origini lunigianesi, è sposato, ha tre figli ed è Odontoiatra. È fedele al motto del filantropo indiano-americano George Abraham: “Non potrei far niente di meglio nella mia vita che essere al servizio di chi ha bisogno”. Nel movimento Grande Nord ricopre il ruolo di responsabile nazionale (Lombardia) delle Politiche per la Famiglia.

Fabrizio DE PASQUALE

Nato a Modica (Rg), è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano con la tesi L’Amministrazione Federale Americana. Giornalista Pubblicista, lavora da sempre nel settore del marketing e della pubblicità. Impegnato in politica sin da giovane, oggi è alla guida del Gruppo “Forza Italia – Berlusconi Presidente” in Consiglio Comunale a Milano.