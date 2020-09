Senzasconti, ad Antenna 3 Chiapparoli e Piccolini

SENZA SCONTI, puntata 268. In studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 lunedì 21 settembre due ospiti che gli ascoltatori potranno interpellare chiamando dalle 22,30 alle 23,30 il numero

02 32 00 46 240

Enrico CHIAPPAROLI

Enrico Chiapparoli, di Vigevano, è insegnante di Scuola Superiore. Appassionato di politica, è responsabile provinciale Pavia del movimento Grande Nord e Consigliere comunale uscente di Vigevano (è stato Consigliere dal 2010 ad oggi). Chiapparoli è stato consigliere d’amministrazione in Pavia Acque, dal 2016 al 2019.

Emanuele CORSICO PICCOLINI

Emanuele Corsico Piccolini nella vita professionale è Public Relation Officer per una primaria società di brokeraggio e collabora con la cattedra di Economia Aziendale e di Organizzazione e Controllo delle Imprese all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Nel 2015 è eletto Consigliere Comunale a Vigevano, diventando poi Capogruppo del Partito Democratico.

Nel 2018 è rieletto per la terza volta Consigliere Provinciale ed ha assunto il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale.