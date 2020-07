Senzasconti, ad Antenna 3 Avellino e Rizzi

SENZA SCONTI, puntata 261 quella si martedì 14 luglio 2020. Dalle 22,30 alle 23,30 in studio con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 ci sono Thomas Avellino e Monica Rizzi. Per intervenire in diretta il telefono è: 02 32 00 46 240

Thomas AVELLINO

Nato a Milano il 26 Agosto del 1976, dopo tre anni di servizio militare al Battaglione Logistico in diverse località in Italia (compresa l’alluvione di Asti) e alcune missioni all’estero, nel 1999 compra il primo autobus ad uso privato per collegamenti Milano-Riccione a servizio del trasferimento dei ragazzi verso le discoteche della Riviera “contribuendo alla riduzione delle le stragi del sabato sera sulle strade.”

Inizia così, con la qualifica di Tecnico dei Trasporti Pubblici e Privati, la sua attività imprenditoriale che oggi conta tre sedi nel mondo (Italia, Tunisia e Bulgaria) e cinquanta autobus.

Monica RIZZI

Monica Rizzi è nata a Brescia e vive in Val Camonica. Già consigliere e poi assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione ed Edilizia Privata a Darfo Boario Terme (con la Lega Lombarda), è stata Consigliere Regionale della Lombardia e firmataria della Legge che istituisce il Garante per l’Infanzia e la Legge contro il randagismo. È stata assessore regionale allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Oggi è responsabile organizzativo della CONFEDERAZIONE Grande Nord.