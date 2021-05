Senzasconti, Larizza, Lardieri e Redolfi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata: 337. Martedì 25 maggio 2021 in studio ad Antenna 3 con Roberto Bernardelli ci sono tre ospiti. Per intervenire in diretta dalle 22.30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240.

Giuseppe Antonio LARDIERI

Sposato, tre figli, Lardieri dal 1982 lavora nell’azienda Ferrovie dello Stato – Trenitalia. Già consigliere di Zona 9, è stato membro della Segreteria cittadina di Forza Italia con delega al decentramento ed all’area Metropolitana. È volontario per Trenitalia nella raccolta fondi Telethon, a favore della Ricerca.

Attualmente è Presidente del Municipio 9 di Milano.

Carlo LARIZZA

Milanese di adozione, ha svolto la professione di Tecnico di Laboratorio per una piccola azienda di apparecchiature chimiche, entrata poi in crisi. Già inserito nella triste categoria degli Esodati, è pensionato. Ama leggere, soprattutto i classici Latini. È appassionato di musica: da ragazzo suonava in un complesso e “sognava un Mondo migliore…”.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto”, frequenta la Facoltà di “Scienze dell’Educazione” presso l’Università di Bergamo. Dedica costantemente, e volontariamente, il suo tempo libero a chi è ai margini della società, collaborando con diverse associazioni no-profit.

Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Bergamo e Segretario Vicario per la Lombardia.