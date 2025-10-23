Senza federalismo, solo chiacchiere. Autonomia, Madonna Pellegrina prima del voto. Quando Salvini diceva: Ci sarà entro il 2023… Il video

“Dopo tre anni dall’insediamento del Governo, ancora non c’è il federalismo. Dopo 8 anni dal referendum di Lombardia e Veneto, ancora non c’è l’autonomia differenziata per le Regioni. Non c’è alcuna forza parlamentare che abbia la questione settentrionale come ragion d’essere: Patto per il Nord è nato proprio per colmare questa lacuna”. Lo scrive Patto per il Nord in una nota.
D’altra parte l’autonomia è una chimera.
Era tempo di campagna elettorale per la Lombardia e Matteo Salvini raccontava: “L’autonomia sarà realtà entro il 2023”, le parole di Matteo Salvini nel corso del suo intervento per la presentazione dei candidati della Lega per le regionali in Lombardia.
A che punto siamo, ministro Salvini?
Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord, ha scritto sui social: