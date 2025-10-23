Senza federalismo, solo chiacchiere. Autonomia, Madonna Pellegrina prima del voto. Quando Salvini diceva: Ci sarà entro il 2023… Il video

“Dopo tre anni dall’insediamento del Governo, ancora non c’è il federalismo. Dopo 8 anni dal referendum di Lombardia e Veneto, ancora non c’è l’autonomia differenziata per le Regioni. Non c’è alcuna forza parlamentare che abbia la questione settentrionale come ragion d’essere: Patto per il Nord è nato proprio per colmare questa lacuna”. Lo scrive Patto per il Nord in una nota.

D’altra parte l’autonomia è una chimera.

Era tempo di campagna elettorale per la Lombardia e Matteo Salvini raccontava: “L’autonomia sarà realtà entro il 2023”, le parole di Matteo Salvini nel corso del suo intervento per la presentazione dei candidati della Lega per le regionali in Lombardia.

A che punto siamo, ministro Salvini?

Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord, ha scritto sui social:

SONO PASSATI 8 ANNI, da quel giorno in cui un popolo di milioni di persone con sensibilità politiche diverse, con origini geografiche diverse, testimoniarono con la loro volontà referendaria di preferire un sistema di governo su base autonomista e federale diverso da quello centralista e ottocentesco.

Il referendum dell’autonomia che coinvolse la Lombardia e il Veneto fu fortemente voluta da Umberto Bossi e da Roberto Maroni, che non hanno mai negoziato i valori e gli ideali dell’autonomia e del Nord.

Il 22 ottobre 2017 resterà nella memoria di tutti noi, una data che non dimenticheremo facilmente sino a quando non raggiungeremo quel modello di organizzazione federalista che esalta i territori, protegge le sue genti.

Patto per il Nord è nato per tenere viva l’azione politica volta al raggiungimento di questo traguardo, mentre in maniera più pragmatica questo Governo ha avviato la riforma di Roma Capitale in senso autonomista concedendo maggiori poteri di spesa e di autogoverno.

Lo ha fatto nella totale assenza di una forza politica del Nord, che oggi continua a rilanciare una improbabile “Carta della Lega Lombarda” che ha tutto il sapore dell’ennesima operazione di marketing e propaganda politica a cui nessuno da più credito.

Restiamo solo noi che stiamo ricostruendo la forza del Nord.