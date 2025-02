Secondo round, nuovo attacco da Mosca a Mattarella: “Avrete conseguenze…” Chi tace acconsente?

Le parole del Presidente Mattarella sulla Russia avranno delle conseguenze. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che, nel corso di una trasmissione sul canale televisivo Rossiya-1, è tornata all’attacco del Capo dello Stato, dopo avere già definito “blasfeme” le sue parole. “Nel corso di una conferenza presso un istituto scolastico il capo di Stato Sergio Mattarella ha affermato, in qualità di Presidente, di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può essere lasciato senza conseguenze e non lo sarà mai”, ha sottolineato Zakharova.

Tutti i partiti, quando settimana scorsa si era registrato il primo attacco al presidente della Repubblica, erano intervenuti a sostegno del Quirinale. Tranne uno. Sovranista. Oggi la storia si ripete?