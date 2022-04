Secondo il sindaco di Milano, “Salvini parla per slogan perché sa poco e non studia”. La replica di Cecchetti: Attacco per nascondere gli errori di Sala

“Salvini lo conosco da tanti anni, pensavo che parlasse per slogan perché è fruttuoso, ma in realtà lo fa perché sa poco, non studia. Non possiamo arrenderci a un atteggiamento di quasi sudditanza psicologica verso questi politici”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Metropolis su repubblica.it riferendosi al leader della Lega, Matteo Salvini.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala attacca Matteo Salvini per “nascondere i suoi errori”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega. “Appare incredibile afferma – l’arroganza di Giuseppe Sala. Tutti i sindaci, di qualunque schieramento politico, stanno chiudendo il bilancio del proprio Comune, nonostante il Covid ci sia stato dappertutto, solo lui non ci riesce e cosa fa? Se la prende con Salvini”. Conclude Cecchetti: “Sala sta facendo scappare Inter e Milan da Milano, la città è allo sbando sotto il profilo dell’ordine pubblico, la sua giunta non riesce a far quadrare i conti e così il sindaco si inventa polemiche infondate per sviare l’attenzione dai suoi errori”.