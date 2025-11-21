“Se tornate a vivere in Sicilia o Sardegna vi facciamo pagare meno tasse”. Il Pd ci prova

Tra i 70 emendamenti segnalati dal Pd c’è anche il testo a prima firma di Marco Meloni sulla sperimentazione di un nuovo regime agevolativo per le lavoratrici e i lavoratori che rientrano nelle regioni insulari. In sostanza, per chi trasferisce di nuovo residenza e domicilio nelle isole, i redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti in quei territori concorreranno alla formazione del reddito complessivo solo al 50 per cento per tre anni. Una misura rafforzata per le famiglie con figli, che prevede un’ulteriore agevolazione per chi rientra con minori a carico. Con questo emendamento, che incrementa anche il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità e il Fondo per la continuità territoriale, si chiede – si spiega – di dare effettiva attuazione al principio sancito dall’articolo 119 della Costituzione: lo Stato deve rimuovere gli svantaggi strutturali legati all’insularità.