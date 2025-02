Se tocca a Draghi dire che l’Europa è vittima di se stessa

Le ultime settimane hanno fornito un duro promemoria circa le vulnerabilità dell’Europa” a causa della “dipendenza dalla domanda estera”. E’ quanto evidenzia l’ex premier e presidente della Bce Mario Draghi in un’analisi pubblicata sul ‘Financial Times’ sottolineando che “l’Europa ha imposto con successo dazi su se stessa”.

Per l’ex presidente del Consiglio sono “due i fattori principali che hanno condotto l’Europa in questa situazione difficile, ma possono anche farla uscire purché sia disponibile a un cambiamento radicale”. “Il primo – spiega – è la lunga incapacità dell’Ue di affrontare i suoi vincoli sulle forniture, in particolare le elevate barriere interne e gli ostacoli normativi. Questi sono molto più dannosi per la crescita di qualsiasi dazio che gli Stati Uniti possono applicare e i loro effetti dannosi stanno aumentando nel tempo. Il Fondo Monetario Internazionale stima che le barriere interne dell’Europa equivalgano a una tariffa del 45% per la produzione e del 110% per i servizi. Queste riducono di fatto il mercato in cui operano le aziende europee: il commercio tra i paesi dell’Ue è inferiore alla metà del livello del commercio tra gli stati Usa”.

“Allo stesso tempo, l’Ue – prosegue Draghi nella sua analisi su Ft – ha consentito alla regolamentazione di imbrigliare la parte più innovativa dei servizi, quella digitale, ostacolando la crescita delle aziende tecnologiche europee e impedendo all’economia di sbloccare la produttività. Si stima che i costi per conformarsi al Gdpr (General Data Protection Regulation ovvero il Regolamento europeo sulla protezione dei dati), ad esempio, abbiano ridotto i profitti delle piccole aziende tecnologiche europee fino al 12%”. Nel complesso, conclude, “l’Europa ha effettivamente aumentato le tariffe all’interno dei suoi confini e aumentato la regolamentazione su un settore che costituisce circa il 70% del Pil dell’Ue”.