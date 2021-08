Se per i media svizzeri l’epicentro della crisi in Italia è in Lombardia e non al Sud

Mentre la priorità del governo italiano è e resta destinare solo al Sud la gran parte dei fondi che arriveranno dal recovery europeo, la Svizzera vede ben altro nella crisi del Paese. Il portale di Tv Svizzera infatti legge così la situazione.

“Da inizio estate in Italia diverse aziende controllate da fondi esteri hanno chiuso e licenziato scatenando un’ondata di scioperi, proteste e manifestazioni di solidarietà. Viaggio in Lombardia dove nel giro di pochi giorni hanno chiuso i battenti due storiche industrie ancorate al territorio, ma controllate da una casa madre in Germania”, scrive Federico Franchini. E il servizio è un viaggio nello stabilimento comasco della Henkel, dove hanno perso lavoro 160 dipendenti. Era operativa dal 1933. Poi si ricorda il caso recente della Gianetti Ruote a Ceriano-Laghetto nella provincia di Monza-Brianza. “Di proprietà del fondo tedesco Quantum Capital Partner, la Gianetti Ruote è stata la prima grossa azienda italiana a licenziare da quando, il primo luglio, è scattata la fine del blocco licenziamenti”, si legge. “Anche in questo caso, la decisione – comunicata via email – è stata una doccia fredda per i 152 impiegati nello stabilimento brianzolo… Fondata nel 1880 a Saronno, la fabbrica si è stabilita qui da oltre cento anni dando lavoro a centinaia di persone nei comuni a cavallo tra le provincie di Monza-Brianza, Milano e Como. La Gianetti produce cerchioni d’alta gamma per camion e moto: “Siamo gli unici in Europa a produrre cerchi per la Harley Davidson, lo facciamo da trent’anni” ci spiega con una punta di orgoglio Vincenzo Fragetta. Il quale aggiunge: “La stessa casa motociclistica, così come gli altri clienti che aspettano le comande, non sanno cosa fare e sono in grossa difficoltà”.