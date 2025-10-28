Se la Lega chiede alle banche di fare anche il Piano casa. E il nostro residuo fiscale se lo tiene tutto Roma

di Cassandra – “Le banche hanno fatto 112 miliardi di utili. Penso e chiederò che sul Piano Casa, che resta scoperto per il 2026, una parte dei fondi arrivi da un sistema che sta facendo margini notevolissimi e può contribuire. Il Piano Casa per i giovani lo si copre anche con questo intervento”. Lo ha detto oggi il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Green Building Forum Italia, in corso a Milano.

E’ bizzarro che siano gli istituti di credito a dover finanziare la costruzione di alloggi. Di solito lo fa lo Stato, grazie anche a decenni di prelievi, gli ex Gescal, ricordate, che andavano proprio in direzione di finanziare attraverso la tassazione generale, le case popolari, l’edilizia per tutti.

Invece non è così. E’ diversamente. E’ che le grandi città diventano dove si ricostruisce, salotti esclusivi per ricchi. Il ceto medio lascia i centri storici, le metropoli, che sono proprietà di fondi, banche, assicurazioni. Città-Monopoli dove costruisce chi ha più soldi e chiede dazio se devi passare di lì.

E così la politica si disimpegna e, al massimo come proposto di recente dal ministro dell’Istruzione, pensa ad alloggi residenziali a prezzi calmierati per gli insegnanti che devono spostarsi al Nord per venire a ricoprire il ruolo vinto in concorso, arrivando dal Sud. Insomma, giusto quello che ci vuole per risolvere alla radice il problema.

Se ci fosse federalismo fiscale e autonomia, basterebbe un decimo del residuo fiscale delle singole regioni del Nord per chiudere la partita. I soldi ci sono, ma però Roma li tiene per altre regioni che non li versano. E così per perequare,altri restano fuori dai giochi. La soluzione? Chiedere alle banche di darsi all’edilizia. Più che dare mutui, regalarli allo Stato per fare case.