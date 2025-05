Se la Germania anticipa i tempi. Disoccupazione ai massimi da 15 anni

“L’andamento negativo dell’economia tedesca ha ormai raggiunto anche il mercato del lavoro. Dalla metà del 2024 il numero degli occupati è in calo” ma “quest’estate si prevede che in tutta la Germania ci saranno di nuovo 3 milioni di disoccupati”, ai massimi dal 2010. Lo segnalano le nuove previsioni economiche dell’Iw, l’Istituto economico tedesco. Il numero di occupati è stato a lungo considerato stabile, ma dalla metà del 2024 è calato dello 0,1%, ovvero 50.000 persone. “L’economia tedesca è sottoposta a un’enorme pressione – afferma Michael Grömling, responsabile economico dell’Iw -. Il nuovo governo ora ha la situazione in mano. Una svolta è possibile e attesa da tempo”. Secondo l’analisi, il fondo speciale per le infrastrutture “potrebbe stimolare l’economia se vi si accedesse attraverso rapide procedure di pianificazione”. Inoltre, le aziende “soffrono di burocrazia inutile e tasse elevate. La nuova coalizione ha annunciato misure di soccorso: prima arriveranno, meglio sarà”, spiega Grömling. Il rapporto spiega infine che “le modifiche alla politica fiscale adottate porteranno “solo a un aumento moderato della spesa” nel 2025 e il rapporto spesa pubblica/Pil supererà il 50%. L’impatto sul deficit pubblico “resta limitato”: quest’anno ammonterà al 2,6% del Pil e il rapporto debito/Pil aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 64%.