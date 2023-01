Se il primo impegno di Meloni per i lombardi è il presidenzialismo. Salvini: obbedisco

I commenti non servono. “Il presidenzialismo resta uno dei nostri grandi impegni, lo manterremo”. Lo ha ribadito la premier Giorgia Meloni in video collegamento con una manifestazione elettorale di Fdi a Milano. E poi: FdI avrà più ruolo in Giunta . E non potrebbe essere diversamente. Se per Letizia Moratti all’esordio si parlava di Milano Città Stato e di Lombardia come piccolo Stato, nazione in Europa, il linguaggio del centrodestra è invece tutto tarato su altro. “Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con Attilio Fontana e con una Giunta di centrodestra alla guida di Regione Lombardia. Una Giunta nella quale io sono certa che Fratelli d’Italia avrà assunto sicuramente un ruolo più centrale”, ha affermato Meloni. Dal palco della manifestazione dei giovani leghisti a Monza, Matteo Salvini esalta l’armonia nell’esecutivo. “In questi tre mesi di governo sto lavorando benissimo con Giorgia Meloni – afferma -. Mi trovo benissimo in consiglio dei ministri. Sono assolutamente contento di quello che in un momento di difficoltà economica siamo riusciti a dare. Ci attaccano? Sì, buon segno. Il giorno in cui ‘Corriere’ e ‘Repubblica diranno che Salvini è stato bravo dubitate perché vorrà dire che ho sbagliato qualcosa”.