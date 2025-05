Se i tassi restano alti la recessione è dietro l’angolo

Se i tassi “restano elevati come sembra, perche’ le paure d’inflazione persistono, le difficolta’ delle famiglie americane a rinnovare i mutui cominceranno a farsi sentire, soprattutto se l’occupazione rallenta. I prezzi degli immobili hanno iniziato a calare, indicatore che in America segnala tipicamente l’inizio di una recessione”. Lo ha detto il presidente della Societe’ Generale e membro della Banca centrale europea, Lorenzo Bini Smaghi, nel corso di un’intervista a “La Repubblica”.

Le agenzie di rating "arrivano spesso in ritardo nel ratificare i comportamenti del mercato finanziario. Ma ora – ha proseguito – mi aspetto che altre agenzie seguano il trend tracciato da Moody's e che ci sia sempre piu' attenzione alla sostenibilita' delle finanze pubbliche americane, con effetti negativi sul dollaro. Il debito americano "e' salito dal 60 al 120 per cento del Pil in 20 anni. Il downgrade – ha proseguito – potrebbe esasperare le tensioni. Trump ha ritirato parte delle sue misure quando ha visto i tassi a lunga salire per effetto della minor domanda di Treasury: l'aumento rischia di provocare la recessione. Trump ha un approccio ideologico, per cui crede che il taglio delle tasse stimoli la crescita e che i proventi dei dazi bastino a colmare il buco di bilancio. Non capisce che i dazi penalizzano i consumi e rallentano l'economia, il che peggiora il deficit e mette ancora piu' a rischio la dinamica del debito. Piu' che di Bessent – ha spiegato Bini Smaghi -, Trump e' sotto tutela dei mercati finanziari, meno disposti a comprare titoli di Stato, con il rischio di far salire ancor di piu' i tassi a lungo termine e causare la crisi". (segue)