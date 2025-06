Se è Mattarella a ricordare a certi partiti che i territori non sono la periferia del loro impero

“Mentre molti partiti nazionali si sono ormai accomodati nei salotti di Roma, chi, come Patto per il Nord fa politica sui territori, conosce bene l’importanza delle periferie urbane. Come, con la consueta efficacia argomentativa e sensibilità istituzionale ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in alcune periferie urbane prevale un senso diffuso di abbandono e sfiducia. E’ un tema che investe diverse parti del Paese, ma purtroppo, questa è la nostra impressione, sembra che le forze parlamentari non abbiano reale consapevolezza di quanto sia un problema diffuso, talvolta vera e propria emergenza, anche nelle grandi città del Nord”.

Lo scrive Patto per il Nord in una nota.